Adıyaman merkezde yaklaşık 4 gün önce ortadan kaybolan iki genç şahıs için aileleri kayıp ihbarında bulunmuştu. Emniyet ekiplerinin ve yakınlarının kentin dört bir yanında sürdürdüğü arama çalışmaları, bugün gelen bir ihbarla son buldu.

SOKAK ORTASINDAKİ ARAÇTA ŞOK GÖRÜNTÜ

İmamağa Mahallesi 1904 Sokak üzerinde park halindeki bir otomobilden şüphelenen vatandaşlar, aracın içine baktıklarında iki gencin hareketsiz yattığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

MADDE KULLANIMI İDDİASI

Araç içerisinde baygın halde bulunan gençlerin, ilk incelemelere göre kullandıkları bir maddenin etkisiyle kendilerinden geçtikleri iddia edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kimlikleri henüz açıklanmayan iki genç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

Polis ekipleri, gençlerin bulunduğu araçta ve çevrede detaylı inceleme yaptı. 4 günlük kayıp sürecinde gençlerin nerede oldukları ve yanlarında kimlerin bulunduğu araştırılıyor. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.