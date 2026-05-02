Hatay’ın Kırıkhan ilçesi kent merkezinde, uyuşturucu madde kullanarak kendinden geçen M.K. isimli şahsın görüntüleri sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sokak ortasında adeta dona kalan ve filmlerdeki zombi karakterlerini andıran şahsın o anları, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

TİTİZ VE KARARLI TAKİP SONUÇ VERDİ

Görüntülerin ardından Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik titiz ve kararlı bir çalışma başlattı. Yürütülen saha çalışmaları neticesinde, zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyon başarıyla sonuçlandı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR: METAMFETAMİN VE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı esnada gerçekleştirdikleri baskında O.T. ve Y.T. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda 28,45 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ilaç ele geçirildi.

ZEHİR TACİRLERİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sokak ortasında kendinden geçen M.K. hakkında TCK 191 (Uyuşturucu madde kullanmak) kapsamında yasal işlem yapıldı.

Uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan O.T. ve Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.