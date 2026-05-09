Ortahisar ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı’nda gerçekleştirilen organizasyona Trabzon’un yanı sıra İstanbul, Rize, Erzincan, Erzurum ve Giresun’dan takımlar katıldı.

Türkiye Sigorta 3x3 Trabzon etabında büyük erkekler kategorisinde toplam 24 takım ve 96 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan ekip, İstanbul’da düzenlenecek final etabına katılma hakkı elde edecek.

TBF Trabzon İl Temsilcisi Zeliha Bayraktar, Trabzon’da ilk kez gerçekleştirilen organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İki gün sürecek organizasyonda farklı şehirlerden gelen ekiplerin mücadele ettiğini belirten Bayraktar, ay sonunda İstanbul’da oynanacak final etabına şampiyon takımın katılacağını söyledi. Organizasyonun önemli bir deneyim olduğunu dile getiren Bayraktar, turnuvanın gelecek yıllarda da Trabzon’da düzenlenmesini hedeflediklerini kaydetti.

Etkinlik kapsamında basketbola ilgiyi artırmak amacıyla çeşitli aktiviteler de gerçekleştirildi. Bayraktar ayrıca organizasyona destek veren Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.