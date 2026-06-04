Afyonkarahisar’da çeşitli suçlardan 39 aranma kaydı ve 22 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde E.C., isimli şahsın farklı suçlardan 39 aranma kaydı bulunduğu ayrıca 22 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.