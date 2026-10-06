Kırıkkale’de polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, yağma ve hırsızlık suçlarından 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan E.Ş. yakalandı.
37 YIL 3 AYLIK CEZASI BULUNUYORDU
Operasyon kapsamında, hırsızlık suçundan hakkında 37 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. de polis ekiplerince yakalandı.
İki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.