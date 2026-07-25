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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Ezgi Apartmanı’nda 35 kişi can vermişti. Binanın kolonlarını kestikleri ve yaşanan ölümlere sebep oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan iş insanları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, davanın savcısını Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet etti.

“SAVCI SOSYAL MEDYA ETKİSİNDE” DEDİLER!

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, sanıklar verdikleri dilekçede, davanın savcısının hukuku göz ardı ettiğini iddia ederek savcılığın kamuoyu baskısı altında kaldığını öne sürdü. Aynı zamanda, sanık avukatları, mütalaada istenen cezaların hukuki dayanağının bulunmadığını öne sürerek savcının sosyal medya etkisiyle hareket ettiğini iddia etti.

NELER OLMUŞTU?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nda Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Raporda, binayı inşa eden müteahhit ve binanın giriş katında bulunan Kervan Pastanesi’ndeki tadilatı gerçekleştirenlerin yıkımda asli kusurlu oldukları ifade edilmişti.

Raporda, Kervan Pastanesi perde duvarında havalandırma için delikler açıldığı, zemin kat ile asma kat arasında kolonun kesildiği, pastanenin servis asansörü için tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açıldığı anlatılmıştı.

700 GÜN SONRA YAKALANMIŞLARDI

KTÜ’nün raporu üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Alpedo Dondurma ile Kervan Pastanesi’nin sahipleri Kervancıoğlu ve Pekel’in, mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi talimatı vermişti. Ancak haklarında “olası kastla öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervancıoğlu ve Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamamıştı. Kervancıoğlu ve Pekel, 700 gün sonra 14 Ağustos 2025’te Ankara’daki bir villada yakalanarak tutuklanmıştı.