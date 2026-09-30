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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 35 ilde uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 653 kilogram uyuşturucu madde, 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. Operasyonlarda yakalanan 264 şüpheliden 172'si tutuklandı.

35 İLDE EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONU

Uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri tarafından 35 ili kapsayan geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlara, İl Jandarma Komutanlıklarının yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri de katıldı.

Operasyonların; uyuşturucu madde satışı yapan, uyuşturucu ticaretini organize şekilde gerçekleştiren ve yasa dışı yollarla kenevir ile skunk yetiştirerek uyuşturucu üretimine kaynak sağlayan kişilere yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.

11 BİNDEN FAZLA PERSONEL GÖREV ALDI

Geniş kapsamlı operasyonlarda 2 bin 205 narkotik ve asayiş ekibi ile 11 bin 25 personel görev yaptı.

Operasyonlara Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla, farklı illerde eş zamanlı çalışmalar yürütüldü.

Operasyon düzenlenen iller arasında Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van yer aldı.

653 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonların bilançosuna göre ekipler tarafından toplam 653 kilogram uyuşturucu madde ile 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bunun yanı sıra yasa dışı ekim alanlarında bulunan 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk bitkisi de imha edildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile imha edilen bitkilerin, operasyonların uyuşturucu ticaretinin yanı sıra uyuşturucu üretimine yönelik faaliyetleri de kapsadığını ortaya koyduğu bildirildi.

SOSYAL MEDYA VE MESAJLAŞMA UYGULAMALARI DA TAKİP EDİLDİ

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerle ilgili yapılan çalışmalarda, bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca bazı şüphelilerin sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde satışı gerçekleştirdikleri yönünde tespitler yapıldığı bildirildi.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticaretinin farklı yöntemlerle gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin de mercek altına alındığı kaydedildi.

YASA DIŞI KENEVİR VE SKUNK EKİMİNE MÜDAHALE

Operasyonların bir diğer önemli ayağını ise yasa dışı kenevir ve skunk ekimi oluşturdu.

Uyuşturucu üretiminde kullanılmak üzere yasa dışı şekilde ekildiği tespit edilen alanlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

Böylece yalnızca piyasaya sürülmeye hazır uyuşturucu maddelere değil, uyuşturucu üretiminin kaynağını oluşturan yasa dışı ekim faaliyetlerine de müdahale edildiği bildirildi.

264 ŞÜPHELİ YAKALANDI

35 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 264 şüpheli yakalandı.

Adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden 172'si tutuklanırken, 92 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüpheliler hakkında yürütülen adli süreçlerin ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

AKSARAY DA OPERASYON KAPSAMINDA

Operasyon gerçekleştirilen 35 il arasında Aksaray da yer aldı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de dahil olduğu geniş kapsamlı çalışma kapsamında uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun Aksaray ayağına ilişkin ele geçirilen uyuşturucu miktarı, yakalanan şüpheli sayısı veya gerçekleştirilen işlemlere dair ayrıca bir ayrıntı paylaşılmadığından, mevcut açıklamada Aksaray'a özel rakamların yer almadığı görüldü.

MÜCADELE ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu madde ticaretinin yanı sıra uyuşturucunun üretim ve dağıtım zincirinin farklı aşamalarına yönelik çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Saha operasyonları, istihbarat ve analiz çalışmaları ile desteklenirken, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirildiği tespit edilen uyuşturucu satışlarına yönelik faaliyetlerin de takip edildiği belirtildi.

35 ili kapsayan operasyonlarda ortaya çıkan tablo, güvenlik birimlerinin uyuşturucu madde ticaretine ve yasa dışı uyuşturucu üretimine yönelik çalışmalarını farklı alanlarda sürdürdüğünü ortaya koydu.

OPERASYONUN BİLANÇOSU

Gerçekleştirilen operasyonlarda;

35 ilde operasyon düzenlendi.

2 bin 205 narkotik ve asayiş ekibi görev aldı.

11 bin 25 personel operasyona katıldı.

653 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk imha edildi.

264 şüpheli yakalandı.

172 şüpheli tutuklandı.

92 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı.

Uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı ekime yönelik operasyonların, ilgili kurumların koordinasyonunda devam edeceği bildirildi.