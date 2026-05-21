Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu, yıllardır izini kaybettiren TİKKO silahlı terör örgütü üyesi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, 1992-1998 yılları arasında silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelinin, yaklaşık 34 yıl boyunca örgütsel bağının tespit edilemediği öğrenildi. Güvenlik güçlerinin aylar süren teknik ve fiziki takibi sonucunda şahsın örgüt içerisindeki faaliyetleri tek tek ortaya çıkarıldı.
Yürütülen çalışmalar neticesinde, şüpheli 12 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’daki ikametinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 15 Mayıs 2026 tarihinde Tokat Çamlıbel Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.