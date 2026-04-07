TFF 1. Lig'in 34. hafta maçında küme düşmesi kesinleşen iki takım Hatayspor ile Adana Demirspor, Fuat Tosyalı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

34 MAÇ SONUNDA İLK GALİBİYET

Maçı kazanan taraf Hatayspor oldu ve bu galibiyet, kulüp için bu sezon ligde alınan ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti. Ligde iki takım arasında oynanan ilk karşılaşma ise tamı tamına 6 gole sahne olmuş ve 3-3'lik beraberlikle sona ermişti.

MAÇIN BAŞINDA 10 KİŞİ KALDILAR

Maça hızlı başlayan Hatayspor, geliştirdiği etkili atakta Adana Demirspor’dan Osman’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 8. dakikada Hatayspor’dan Chaadaev, kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takım 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Maçın 32. dakikasında ise Atıng, skoru 2-0’a taşıdı ve bu sonuç ilk yarının sonunu belirledi.

İkinci yarıda 83. dakikada Ünal Durmuşhan ve 90+3. dakikada Deniz Aksoy golleri kaydederek Hatayspor’u 4-0’lık net bir galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Hatayspor puanını 10’a yükseltirken, Adana Demirspor ise -54 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Hatayspor, ligde bir sonraki hafta Sarıyer ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise evinde Iğdır FK’yı ağırlayacak.

HATAYSPOR’UN DÜŞÜŞÜ

Bekir İrtegün yönetimindeki Hatayspor, ligde oynadığı son 12 maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Adana Demirspor ise ligde oynadığı son maçta Manisa FK karşısında 2-1’lik sürpriz galibiyet almıştı.