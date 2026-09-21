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Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



​3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında genç yaşta üretime katılan binlerce stajyer ve çırak, sigorta kartlarının verildiği günün emeklilik başlangıcı kabul edilmesi talebiyle dijital alanda seslerini duyurmaya devam ediyor.

​Stajyer ve Çırakların meslek liselerinde veya Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) yürütülen çalışmaların fiili işçilikten farksız olduğu vurgulandı.

​"SİGORTA KARTI VERİLDİ AMA EMEKLİLİĞE YANSIMADI"

​Mevcut 3308 Sayılı Kanun gereği, öğrencilik ve çıraklık döneminde çalışan gençler adına sadece iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortasını kapsayan kısa vadeli primler yatırılıyor.

Yaşlılık ve emeklilik primleri ödenmediği için ellerinde resmi SGK tescil numarası ve sigorta kartı bulunan vatandaşlar, bu süreleri emeklilik hesaplamalarına dahil edemiyor.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinde de kapsama alınmayan mağdurlar, yıllar önce ter döktükleri dönemin yok sayılmasını adalet ilkelerine aykırı buluyor.

​TALEPLER NET: BORÇLANMA HAKKI VE FİİLİ BAŞLANGIÇ

​Siyasi partilerin ve TBMM grubunun Ahilik kültürü ile mesleki eğitimin önemine dair yaptığı açıklamalara atıfta bulunan temsilciler, bu söylemlerin sahada somut bir yasal düzenlemeyle taçlandırılmasını bekliyor.

​3308 mağdurlarının temel talepleri şu iki noktada toplanıyor:

​Geriye Dönük Borçlanma Hakkı: Staj ve çıraklık döneminde ödenmeyen emeklilik primlerinin, vatandaşlar tarafından kendi imkanlarıyla borçlanılarak ödenmesine imkan tanınması.

​Tescil Tarihinin Milat Sayılması: İlk sigorta kartının düzenlendiği ve işe başlanıldığı tarihin, emeklilik hesaplamalarında resmi başlangıç kabul edilmesi.

​Kamuoyunda giderek büyüyen 200 bin ila 250 bin kişiyi ilgilendiren bu beklentinin karşılık bulması için mücadele eden stajyer ve çıraklar, seslerini Meclis çatısı altındaki tüm yetkililere duyurmak adına eylemlerine devam edeceğini belirtiyor.