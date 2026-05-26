Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ticaret Bakanlığı ile Şanlıurfa Valiliği'nin talimatları doğrultusunda harekete geçen Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla sahaya indi. 13 Mayıs - 26 Mayıs 2026 tarihleri arasında il genelinde adeta denetim seferberliği başlatıldı.

Ekipler, toptancı halleri, şehirler arası otobüs terminalleri, temel gıda ve ihtiyaç maddesi satan perakende noktaları ile bayramlık ürün ve giyim sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri köşe bucak denetledi. Yapılan incelemelerde; fiyat etiketi, fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk ve ürünü satıştan kaçınma gibi usulsüzlükler büyüteç altına alındı.

18 BİN 260 ÜRÜN TEK TEK İNCELENDİ

Yürütülen titiz çalışmalar kapsamında kent genelinde faaliyet gösteren 510 firmada tam 18 bin 260 ürünün fiyat ve etiket kontrolü yapıldı.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen 32 firmaya, fiyat etiketi noksanlığı ve usulsüzlüğü nedeniyle toplam 238 bin TL idari para cezası uygulandı.

72 İŞLETME BAKANLIĞA BİLDİRİLDİ

Etiket cezalarının yanı sıra, piyasa dengesini bozan ve fahiş fiyat uygulayan işletmelere karşı da taviz verilmedi. Denetimlerde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 72 işletme hakkında idari işlem başlatıldı. Bu işletmeler, gerekli idari para cezalarının ve değerlendirmelerin yapılması amacıyla Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na rapor edildi.

Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi ve fırsatçılığın önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin bayram süresince de kesintisiz olarak devam edeceğini vurguladı.