Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Hakkı Çatalkaya, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel süpürgecilik zanaatını tek başına omuzlarında taşıyor. Tam 31 yıldır, 10 dönümlük arazisinde kendi elleriyle ektiği süpürge otlarını, sabırla işleyerek evlerin vazgeçilmezi olan el yapımı süpürgelere dönüştürüyor.

TARLADAN ATÖLYEYE UZANAN ZORLU YOLCULUK

Hakkı Usta için üretim süreci, kendi tarlasında yaptığı ekimle başlıyor. Hasat edilen bitkiler, hemen işlenmiyor; önce suya bırakılarak esneklik kazanması sağlanıyor. Hakkı Çatalkaya, üretim aşamalarını şöyle özetliyor:

"Süpürge bitkilerini ekiyor, tohumlu şekilde hasat ediyorum. Ardından suya yatırarak esnemesini sağlıyorum ki kırılmasın. Son aşamada ise atölyemde makinelerle presleyip dikerek son halini veriyorum."

Yılda yaklaşık 800 süpürge üreten Hakkı Usta, fabrikasyon ürünlerin aksine el emeği süpürgelerin çok daha dayanıklı olduğunu vurguluyor. Sadece Diyarbakır değil, çevre illerden de yoğun talep alan bu süpürgeler, zanaatkarın ailesinin de en büyük geçim kaynağı.