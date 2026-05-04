Kars genelinde son günlerde aralıklarla devam eden yağışlar, Akyaka ilçesine bağlı Kalkankale köyünde tarımsal afete dönüştü. Köyün tam ortasından geçen ve Ermenistan sınırına sıfır noktada bulunan Karahan Çayı, debisinin kontrolsüz şekilde yükselmesi sonucu yatağından çıktı. Taşan sular, bölgedeki geniş tarım arazilerine yayılarak ekili ürünlere büyük zarar verdi.

MUHTAR OKCU: 30 YILDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİK

Yaşanan felaketin boyutunu anlatan Kalkankale Köyü Muhtarı Metin Okcu, bölgede son 30 yılın en büyük su baskınıyla karşı karşıya olduklarını vurguladı. Mağduriyetlerini dile getiren Okcu, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 30 yıldır bu çayın bu kadar şiddetli taştığına şahit olmadık. Ekili arazilerimiz şu an tamamen suyun altında. Çiftçimiz perişan durumda. Yetkililerden tek isteğimiz, köyümüz için acilen bir taşkın koruma projesinin hayata geçirilmesidir. Çayın ıslah edilmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur."

ÇİFTÇİLER "DEBİ" NÖBETİNDE

Bölgede sağanak yağışlar aralıklarla devam ederken, Karahan Çayı’nın debisinin daha da yükselme ihtimali köylüleri kara kara düşündürüyor. Sınırın sıfır noktasında zor şartlarda üretim yapan çiftçiler, suların çekilmesini ve bölgede acilen hasar tespit çalışmalarının başlatılmasını bekliyor.

ISLAH ÇALIŞMASI ÇAĞRISI

Köy sakinleri, her yağış sonrası benzer bir korku yaşamak istemediklerini belirterek, Karahan Çayı yatağında yapılacak kapsamlı bir ıslah çalışmasıyla tarım arazilerinin güvence altına alınması gerektiğini ifade ediyor. Ekiplerin bölgedeki durumu yakından takip ettiği bildirildi.