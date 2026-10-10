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Türkiye'de son aylarda eğitim kurumlarında ve okul çevrelerinde yaşanan silahlı ve bıçaklı saldırılar, çocukların güvenliği için alınması gereken önlemleri yeniden gündeme getirdi.

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Osmaniye ve İstanbul’da okullarda ve okul çevrelerinde yaşanan saldırılar, öğrencilerin güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Okullarda güvenlik personelinin artırılması, giriş-çıkışların kontrol altına alınması ve teknolojik güvenlik sistemlerinin yaygınlaştırılması gündemdeki başlıklar arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığı da 25 Nisan 2026’da 81 il valiliğine gönderdiği “Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri” konulu genelgeyle risk analizleri, kamera sistemleri, kontrollü giriş-çıkış uygulamaları ve kolluk kuvvetleriyle koordinasyon konularına dikkat çekti.

Güvenlik önlemlerinin artırılması tartışılırken özel güvenlik sektörü temsilcileri, devlet okullarında profesyonel güvenlik personeli istihdamının yaygınlaştırılmasını önerdi. Sektör temsilcileri, ilk aşamada 30 bin okulda 30 bin güvenlik görevlisinin görevlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

İLK ETAPTA 30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖNERİSİ

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 59 bin 914 devlet okulu ve 15 bin 94 özel okul bulunduğu belirtiliyor. Özel okullarda güvenlik uygulamalarının daha yaygın olduğu, devlet okullarında ise personel ve uygulama bakımından eksiklikler yaşanabildiği ifade ediliyor. Okullarda yaşanan saldırıların ardından özel güvenlik sektörü temsilcilerinin İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüşerek güvenlik hizmeti sunmaya hazır olduklarını ilettiği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, anaokulları ve ilkokullar hariç tutularak ilk etapta 30 bin okulda güvenlik görevlisi istihdam edilmesini öneriyor. Bu kapsamda kamu ihale yöntemiyle güvenlik hizmetlerinin özel şirketlerden temin edilebileceği ifade ediliyor. Sektör temsilcileri, özel okullarda hâlihazırda güvenlik hizmeti sunduklarını ve bu alanda eğitimli personel istihdam ettiklerini belirterek benzer bir modelin devlet okullarında da uygulanabileceğini savunuyor.

X-RAY CİHAZLARI İÇİN EN AZ 9 MİLYAR TL GEREKİYOR

Sabah gazetesinden Betül Alakent okullarda X ray cihazının maliyetini hesapladı. Okul güvenliğine ilişkin

öneriler arasında, okul girişlerinde X-Ray tarama cihazlarının kullanılması da bulunuyor. Türkiye’de bu cihazların fiyatlarının özelliklerine göre 300 bin TL ile 4 milyon TL arasında değiştiği belirtiliyor.