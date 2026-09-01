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YENİÇAĞ - Kulis Ankara / Nihat BOZKURT

Emekli Jandarma kurmay albay Mustafa Önsel, “DEM Parti 30 Ağustos'u kutlamadı! Tıpkı diğer milli bayramları kutlamadığı gibi! ‘Birlikte savaştık’ lafının gerçek olmadığını biliyorlar.

O laf, sadece Türk kamuoyunu ikna için!

Kutladıkları bayram ise 15 Ağustos! PKK'nın kanlı eylemlerine başladığı gün!

Bir de iftiradan ibaret olan 24 Nisan gününü (sözde Ermeni soykırımı) anıyorlar.

Ama çok tutarlılar!

Ya 30 Ağustos'u kutlayıp bunları kardeş ilan eden partiler!

Çok tutarsızlar!” diye yazdı.

Aslında meselenin özü burada yatıyor. Kürtler, milli bayramlara ilgisiz değildir. İlgisiz olan DEM Parti ve PKK’dır. PKK’nın ise Ermeni terör örgütü ASALA’nın yerine kurulduğu bilinmektedir.

Öyleyse, PKK ile masaya oturup çözüm süreci geliştirmek, gerçekte kiminle masaya oturmaktır? 30 Ağustos’u kutlamayan bir parti ile neyi çözeceksiniz?

İKİ BAŞSAVCILIK, İKİ FAKLI SORUŞTURMA YÖNTEMİ!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, ailesinin Almanya'da sahip olduğu iddia edilen gayrimenkullerle ilgili yürütülen soruşturma konusunda, henüz ifadeye çağrılmadan veya hakkında gözaltı kararı verilmeden TV100’de konuştu ve oğlu Ahmet Gökçek'in 2023 yılında Almanya'da bir şirket kurduğunu ve Almanya vatandaşlığı almak için başvuruda bulunduğunu belirterek, Almanya'daki gayrimenkul alımlarının bu süreç içerisinde yaptığını öne sürdü.

Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek'in AVM'yi satın alma niyetinin bulunduğunu ancak finansmanı sağlayamadıkları için satın alma işleminin gerçekleşmediğini belirtti. Bir miktar peşinat ödediklerini ifade eden Gökçek, işlemin tamamlanamaması üzerine yaklaşık 300 bin euroluk teminatın "yandığını" söyledi.

Gökçek, yurt dışında kendisine ait herhangi bir mal varlığı veya mülk bulunmadığını savunarak "Benim alnım ak. Yargı gelsin, benden hesap sorsun. Benim yurt dışında bir kuruşluk mal varlığım ve mülküm yok. Bunların hepsi iftira" dedi.

Konuyla ilgili bilgileri haberleştiren gazeteci Murat Ağırel ise "Belgeleri savcılığa sunacağımı anlayınca, TV100’de Sinan Burhan’a yaptıkları açıklamada; benim Onlar DOSYA programında, Sözcü TV de anlattıklarımı ve Cumhuriyet Gazetesi’nde yazdıklarımı harfiyen doğrulamışlar!

Hadi buyurun… Yurt binasını da… Vilbert’teki 8,5 milyon Euro’luk alışveriş merkezini de… Lüksemburg’daki 180 milyon Euro’luk alışveriş merkezi pazarlığını da… Harfiyen doğrulamışlar! Günlerdir “yalan”, “iftira” dedikleri ne varsa, şimdi çıkıp kendi ağızlarıyla anlatıyorlar. Daha durun… Ben yeni başlıyorum." diye mesaj yayınladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek ailesi le ilgili Murat Ağırel’i bilgisine başvurmak üzere davet etti. Ağırel’in sunduğu bilgi ve belgelere göre Başsavcılığın Melih Gökçek’i veya oğlunu de davet edip etmeyeceği henüz belli değil.

Daha önce 30 CHP’li belediye başkanı, ihbar mektupları veya gizli tanık ifadelerine dayanılarak evlerine sabaha karşı baskın yapılmak suretiyle gözaltında alınmış ve tutuklanmıştı. Ankara’da herkes, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının benzer konuda farklı soruşturma yöntemleri kullanmasını konuşuyor.