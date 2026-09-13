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Kaynak: DHA

Antalya'da nitelikli dolandırıcılık olayının ardından kiralık araçla kaçmaya çalışan 2 şüpheli, Bilecik'te yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şüphelilerin kiralık araçla Bilecik güzergahını kullanacağı tespit edildi.

Bilginin Bilecik Emniyet Müdürlüğüne aktarılması üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince önlem alındı.

KİRALIK ARAÇ DURDURULDU, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen kiralık aracı durduran ekipler, şüpheliler E.N. (30) ve İran uyruklu M.A'yı (31) gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, elden alındığı tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan ziynet eşyaları ele geçirildi.

3 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada ele geçirilen ziynet eşyalarının piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.N. ve M.A., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.