Antalya'da nitelikli dolandırıcılık olayının ardından kiralık araçla kaçmaya çalışan 2 şüpheli, Bilecik'te yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şüphelilerin kiralık araçla Bilecik güzergahını kullanacağı tespit edildi.

3 milyon liralık ziynetle yakalandılar - Resim : 1

Bilginin Bilecik Emniyet Müdürlüğüne aktarılması üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince önlem alındı.

KİRALIK ARAÇ DURDURULDU, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen kiralık aracı durduran ekipler, şüpheliler E.N. (30) ve İran uyruklu M.A'yı (31) gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, elden alındığı tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan ziynet eşyaları ele geçirildi.

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3 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada ele geçirilen ziynet eşyalarının piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.N. ve M.A., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.