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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın 2’nci dalga operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3’ü tutuklandı. Diğer 6 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili 10 Eylül’de düzenlenen operasyonda 2 gazeteci ve 7 sağlık çalışanı olmak üzere 9 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan 9 kişi Silivri Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan Selahattin Günday, Özlem Uslu ve Emre Atmaca’nın tutuklanmasına karar verildi.



6 KİŞİ SERBEST

İdris Tiftikçi, Ahmet Gökşen Erdoğan, Neşrin Kaya, Turgay Tamer, Tuba Koç ve Mahmut Arslan ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan Selahattin Günday, Özlem Uslu ve Emre Atmaca’nın tutuklanmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde rahatsızlanmasının ardından hastaneye sevk edilmiş ve hayatını kaybetmişti. O dönem yürütülen soruşturma 2012 yılında kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlanmıştı.

Ancak dosya, 26 Ağustos 2026’da takipsizlik kararının kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Yeni soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu ve farklı deliller yeniden incelemeye alındı.

KOZİNOĞLU’NUN MEZARI AÇILDI

Soruşturmadaki en dikkat çekici adımlardan biri de feth-i kabir işlemi oldu. Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amacıyla mezarından örnekler alınması kararlaştırıldı.

Alınan kemik, toprak ve diğer örneklerin; cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilmesi planlandı. İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu tarafından ölüm nedenine ilişkin yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor.