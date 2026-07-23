Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

TFF 3. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, dış transferde önemli bir hamle yaptı.

Yeşil-kırmızılı ekip, Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'un 25 yaşındaki kanat oyuncusu Veysel Karani Ünal'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

TRANSFERDE MUTLU SON

İzmir temsilcisinin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü transferde taraflar anlaşmaya vardı.

İlk etapta kiralama bedeli olarak 3 milyon TL talep eden Alanyaspor'un, görüşmelerin ardından Karşıyaka'ya kolaylık sağladığı ve böylece transferin resmiyet kazandığı öğrenildi.

KARŞIYAKA FORMASI GİYMEK İÇİN FEDAKARLIK YAPTI

Transfer sürecinde Veysel Karani Ünal'ın da Karşıyaka forması giymek için fedakârlık yaptığı belirtildi.

Hem kulübün hem de futbolcunun ortak çabasıyla transfer kısa süre içinde sonuçlandırıldı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Transfer yasağını henüz kaldıramayan Karşıyaka, anlaşmaya vardığı futbolcular için resmi duyurularını ise henüz yapmadı.

Yeşil-kırmızılılar, Veysel Karani Ünal'ın yanı sıra Yılmaz Ceylan, Mahmut Şat, Gökdeniz Tandoğan ile amatör liglerden kadroya katılan Emircan Aytekin ve Mevlüt Can Kaymak için de transfer yasağının kaldırılmasının ardından resmi açıklamada bulunmayı planlıyor.