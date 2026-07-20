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Kaynak: DHA

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer çalışmalarında rotasını Fenerbahçe'nin genç oyuncularına yöneltti.

Yeşil-kırmızılı ekip, geçtiğimiz dönemde Adem Yeşilyurt'un Fenerbahçe'ye transferi sırasında yapılan anlaşmaya eklenen bedelsiz kiralama maddesi kapsamında sarı-lacivertli kulüpten üç genç futbolcu alma hakkını kullanmaya hazırlanıyor.

İKİ GENÇ OYUNCU İÇİN TEMASLAR BAŞLADI

Karşıyaka'nın, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki forvet arkası Yasir Boz ile yine 18 yaşındaki merkez orta saha Mustafa Serhan Kök'ü kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Alt yaş milli takımlarında da forma giyen iki futbolcuyla görüşmelerin sürdüğü ve transferlerin tamamlanmasına yakın olunduğu ifade edildi.

BİR KONTENJAN DAHA BULUNUYOR

İzmir temsilcisinin, anlaşma kapsamında Fenerbahçe'den bir genç oyuncuyu daha bedelsiz kiralama hakkı bulunuyor.

Karşıyaka yönetiminin, üçüncü oyuncu için de önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandırması bekleniyor.