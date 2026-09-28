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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

3 Kalem Trakya ve Balkanlar Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen “Değirmenaltı Günleri” etkinliği, üçüncü gününde de bölgesel kültür-sanat hayatına damga vurmaya devam etti. Programın üçüncü gün konuğu, bölgenin önde gelen kültür insanlarından, eski İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Altaş oldu.

TRAKYA VE BALKAN KÜLTÜRÜNE YILLARINI VEREN BİR İSİM

Tekirdağ’da uzun yıllar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Altaş, bölgenin tarihsel ve kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalarıyla tanınıyor. Görev süresi boyunca Trakya’nın somut ve somut olmayan kültür varlıklarının envanterlenmesi, restorasyon projeleri, kent tarihi araştırmaları ve sanatsal faaliyetlerin kurumsallaşması alanında önemli projelere imza atan Altaş, aynı zamanda yerel tarih ve kültür üzerine kaleme aldığı makaleleriyle de biliniyor.

“KÜLTÜREL HAFIZAYI GELECEĞE TAŞIMALIYIZ”

Söyleşide Trakya ve Balkan coğrafyasının tarihsel bağlarına, yerel kimliğin korunmasına ve kültür politikalarına değinen Mehmet Altaş, Değirmenaltı Günleri gibi bağımsız sanat organizasyonlarının bölge için taşıdığı kritik öneme dikkat çekti.

Altaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bir kentin geleceğini inşa etmek, yalnızca fiziki altyapıyla değil, o kentin hafızasını ve kültürel dokusunu canlı tutmakla mümkündür. Trakya ile Balkanlar arasındaki sarsılmaz kültür köprüsü, bu tür nitelikli buluşmalar ve sivil toplum hareketleriyle güçlenmeye devam edecektir."

Sanatseverlerin ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. 3 Kalem Trakya ve Balkanlar Kültür Sanat Derneği, Kültür Sanat buluşmaları kapsamındaki söyleşi, sergi ve panel programlarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.