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Kaynak: AA

Dün 73,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 72,95 dolardan tamamlamıştı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,15 artarak 73,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 69,52 dolara geldi.

Petrol fiyatları, İran ile ABD arasında savaşı sona erdirecek nihai anlaşmaya yönelik görüşmelerde uzlaşı sağlanamamasıyla Orta Doğu'daki arz kesintilerinin uzayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla tekrardan ateşlendi.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin yeniden başlamasına rağmen sürecin düzensiz, öngörülemez ve tam anlamıyla şeffaf olmadığını ifade ederek, Washington ile Tahran arasında yeni bir uzlaşı sağlanmadığı sürece piyasaların kalıcı barış ortamını görmek isteyeceğini, bu nedenle ham petrol fiyatlarında yeniden aşağı yönlü eğilimin başlamasının zaman alabileceğini aktardı.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine dayandırılan piyasa kaynaklarında; ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 6,1 milyon varil azalırken, benzin stoklarında da düşüş kaydetti.

ABD'nin resmi petrol stok verileri ise bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından duyurulacak.

Brent petrolde teknik olarak 72,84 doların destek, 73,23 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği tahmin ediliyor.