Kaynak: DHA

İstanbul Kağıthane'de 25 yaşındaki Hakan Ç. ile aynı yaştaki Görkem Serkan T. , alacak meselesi nedeniyle elleri koli bandıyla bağlanıp bir evde 3 gün boyunca darbedilerek alıkonuldu.

Kelepçeli ve yüzü yaralı 1 kişinin bulunduğu ihbarıyla eve giren polis, 2 kişiyi elleri bağlı, yüzlerinde ve vücutlarında darbedilmiş şekilde buldu. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis 4 kişiyi yakaladı. 2 kişi tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, darbedilen 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T., öne sürülene göre alacak meselesi nedeniyle bir evde darbedildi. Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanan 2 kişi, 3 gün boyunca evde rehin tutuldu. Bu süre boyunca darbedilen Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’nin yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralar meydana geldi. 20 Eylül Pazar günü saat 15.00 sıralarında, evde kelepçeli ve yüzü yaralı 1 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Eve giren polis, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’yi darbedilmiş, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı halde buldu. Ekipler, 2 kişiyi kurtarırken evde bulunan 28 yaşındaki Zeki A.’yı ise gözaltına aldı. Evdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 mermi ve hançer ele geçirildi. Görüntülerde, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’nin el ve ayaklarındaki koli bantları ve yüzlerindeki darp izleri görülüyor.

'DUALARIMIZ KABUL OLDU' DİYE AĞLADILAR

Görüntülerde rehinelerin 'Allah’ım sen çok büyüksün, dualarım kabul oldu' diyerek ağladığı anlar görülüyor. Diğer yandan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan diğer şüphelileri belirledi. İdris A. (21), Tarık O. (21) ve Suat Eren D. (22), Kağıthane’de farklı adreslerde gözaltına alındı. Şüphelilerin binaya ve rehin alınanların ise otoparktan binaya girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINANLARIN ÇEŞİTLİ SUÇLARI VAR

Diğer yandan gözaltına alınan Zeki A.’nın 'Uyuşturucu madde ticareti’, 'Uyuşturucu kullanma’, ‘Açıktan hırsızlık’ ve ‘Kapkaç’ suçlarından 7, Suat Eren D.’nin ise ‘Kasten yaralama’ suçundan emniyete 2 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. İdris A.’nın ‘Uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘Taksirle yaralama’, Tarık O.’nun da ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’, ‘Şantaj’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından emniyete geliş kayıtları olduğu belirtildi. Evde rehin tutulan Hakan Ç.’nin ise, 'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan 1, Görkem Serkan T.’nin ise 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Hakaret' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından emniyete 14 geliş kaydı olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakan Ç. ile Görkem Serkan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.