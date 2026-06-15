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Kaynak: AA / DHA / İHA

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi’nde yaşanan olay, Türkiye’yi sarsan bir aile faciasına dönüştü. 14 Haziran Pazar sabahı meydana gelen olayda, öğretmen çift arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü.

KAHVALTI SOFRASINDA BAŞLAYAN TARTIŞMA

Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak ile eşi din kültürü öğretmeni Aslıhan Öztürk Bulak arasında kahvaltı sırasında başlayan tartışma, iddialara göre tayin ve maddi konular nedeniyle şiddetlendi.

Aile içi gerginliğin büyümesiyle birlikte olayın trajik bir boyuta ulaştığı öğrenildi.

3 ÇOCUĞUN GÖZLERİ ÖNÜNDE SALDIRI

İddiaya göre Orhan Bulak, evde bulunan pompalı tüfekle önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk’e, ardından balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak’a ateş etti. Olay sırasında çiftin 2 ile 9 yaş arasındaki 3 çocuğunun evde bulunduğu belirtildi.

Silah sesleri üzerine komşuların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Cafer Tayyar Öztürk ve Aslıhan Öztürk Bulak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Orhan Bulak’ın apartman girişinde polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

CİNAYET SEBEBİ 'PES' DEDİRTTİ

Şüphelinin ifadesinde, taraflar arasında ortak hesapta bulunan para ve tayin meselesi nedeniyle tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.