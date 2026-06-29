Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütülen geniş kapsamlı operasyonlar neticesinde toplam 409 şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 213'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERZİNCAN'DA "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" MAHKUMİYETİ

Operasyonun Erzincan ayağında gözaltına alınan 2 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden biri, siber ortamda gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yetkililer, dijital dünyada vatandaşların güvenliğini sağlamak ve siber tehditlerin önüne geçmek amacıyla bu tür operasyonların kararlılıkla kesintisiz olarak sürdürüleceğini vurguladı.