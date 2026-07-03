Geleneksel mücevher işçiliğini çığır açan sağlık ve iletişim teknolojileriyle harmanlayan ürünler, sınırlı stoklarla alıcılarını bekliyor.

MÜCEVHER İŞÇİLİĞİ VE AKILLI SAATİN SENTEZİ

Huawei’nin Türkiye'ye getirdiği yeni koleksiyon, giyilebilir teknolojiyi birer sanat ve koleksiyon parçasına dönüştürüyor. Koleksiyonda öne çıkan iki farklı tasarım dili bulunuyor:

HUAWEI WATCH Ultimate Design Spring Edition: Doğadan ve kadın estetiğinden ilham alan, ünlü tasarımcı Francesca Amfitheatrof imzalı bu özel model, mikroskop altında usta ellerce tek tek işlenen 99 adet doğal elmas barındırıyor. Safir kristal camla korunan saat, zarafeti ön plana çıkarıyor.

HUAWEI WATCH Ultimate Design Royal Gold: Havacılık standartlarında zirkonyum tabanlı "Likit Metal" gövdeden üretilen daha maskulen hatlara sahip bu model, 18K altın segmentlerle zenginleştirilmiş bir bezel tasarımı sunuyor. Derin deniz dalışlarına uygun profesyonel altyapısıyla hem şıklığı hem de en zorlu doğa koşullarına dayanıklılığı bir arada sunuyor.

PARMAK DELMEDEN ŞEKER ANALİZİ VE SU ALTI SONAR İLETİŞİMİ

Saatler sadece görsellikleriyle değil, sektöre yön veren teknolojik yetenekleriyle de öne çıkıyor:

Metabolik Şeker Analizi (Spring Edition): Glikoz takibinde devrim yaratan bu invaziv olmayan teknoloji, parmak delme zahmetini ortadan kaldırarak 3 ila 14 gün boyunca kesintisiz kan şekeri risk analizi gerçekleştirebiliyor.

"Dolphin" Sonar Teknolojisi (Royal Gold): Derin deniz dalgıçları için geliştirilen bu sistem, hiçbir hücresel sinyalin veya şebekenin bulunmadığı derinliklerde bile sonar dalgaları üzerinden ekran aracılığıyla mesajlaşabilmeye olanak tanıyor.

Gelişmiş Sağlık Raporu: Her iki saatte de yer alan yenilenmiş TruSense sağlık sistemi; EKG çekimi ve damar sertliği analizi gibi hayati verileri yalnızca 60 saniyede tarayıp raporlayabiliyor.

YARATICILIĞIN ZİRVESİ: HUAWEI MatePad Pro Max

Huawei, premium saatlerin yanı sıra özellikle dijital sanatçılar, tasarımcılar ve iş dünyası profesyonelleri için geliştirdiği en güçlü tableti HUAWEI MatePad Pro Max'i de satışa sundu. Yüksek işlem hızı ve göz alıcı renk doğruluğuna sahip ekranıyla öne çıkan tablet, lansman dönemine özel zengin bir hediye paketiyle geliyor.

Cihazın en üst donanım paketi olan 12 GB RAM + 512 GB Depolama kapasiteli Mavi (Blue) versiyonunu tercih eden kullanıcılara, 11.999 TL değerindeki Glide Klavye ile 5.999 TL değerindeki M-Pencil Pro akıllı kalem ücretsiz olarak hediye ediliyor.

TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI

Türkiye'de oldukça kısıtlı stoklarla Huawei Online Mağaza, Huawei Deneyim Mağazaları ve seçkin Saat&Saat şubelerinde yerini alan ürünlerin resmi satış fiyatları şu şekilde:

HUAWEI WATCH Ultimate Design Spring Edition: 269.999 TL (Huawei Care+ kaza koruma sigortası hediyeli)

HUAWEI WATCH Ultimate Design Royal Gold: 269.999 TL

HUAWEI MatePad Pro Max (Giriş Paketi): 62.999 TL

HUAWEI MatePad Pro Max (Üst Donanım Paketi): 79.999 TL