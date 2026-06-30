Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Komutanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sahil güvenliğe ait gemi ve botlar çeşitli limanlarda halkla buluşacak.

Bu kapsamda Avcılar, Büyükada, İzmit, Süleymanpaşa, İğneada, Çanakkale, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Enez, Mudanya, Küçükkuyu, Ayvalık, Konak, Urla ve İskenderun limanlarında ziyaretler 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Taşucu, Anamur, Alanya, Kaş, Kemer ve Finike limanlarında ise gemi ve botların 10.00-17.00 saatlerinde gezilebileceği bildirildi.