Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan, ABD'nin başşehri Washington'a bağlı Seattle kentinde de bayram olarak kabul edildi. Türkiye'de milli bayramların içi boşaltılmaya ve cumhuriyet değerleri aşındırılmaya çalışılırken ABD'de alınan bu karar dikkat çekti.

Çevirmen İlknur Özdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, ABD’nin büyük şehirlerinden Seattle’ın Belediye Başkanı Katie B. Wilson, 23 Nisan’ın önemini ve değerini anlattıktan sonra bu günü kendisinin de şehrinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan ettiğini bir bildiriyle duyurdu.

23 Nisan'da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Atatürk'süz ve Türk bayrağı olmadan yayınladığı kutlama mesajı tepki çekerken, ABD'nin Seattle şehrinden gelen gelen bu haber cumhuriyetin kurucu Atatürk'ün evrensel değerini bir kez daha gösterirdi.

İşte o karar:

