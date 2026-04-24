Son anket GÜNDEMAR'dan: Yüzde 73'lük oran gündem oldu

GÜNDEMAR Araştırma, 23-26 Mart tarihleri arasında 2 bin 200 katılımcıyla gerçekleştirdiği "Kurumlara Güven" araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Son anket GÜNDEMAR'dan geldi. GÜNDEMAR Araştırma'nın 60 ilde gerçekleştirdiği son anket, Türkiye'de kurumlara duyulan güven düzeyini mercek altına aldı. Yüzde 73'lük oran gündem oldu.
Sonuçlar, Türkiye’de toplumsal güvenin "güvenlik" ve "temsil/adalet" ekseninde keskin bir şekilde bölündüğünü ortaya koyuyor.
ZİRVEDE TSK VE EMNİYET VAR
Araştırmaya göre halkın en çok güvendiği kurumların başında güvenlik birimleri geliyor.
Katılımcıların yüzde 73’ü Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK), yüzde 69’u Emniyet teşkilatına güven duyduğunu belirtti.
YARGI VE MEDYAYA GÜDEN EROZYONU
Güvenlik kurumlarının aksine, hak dağıtımı ve bilgilendirme mekanizmalarına olan güvenin düşük olması dikkat çekti.
Medya, yüzde 24 ile halkın en az güvendiği yapı olurken; yargıya duyulan güven yüzde 36’da kaldı. Toplumun yüzde 50'si yargıya açıkça "güvenmiyorum" dedi.
Kurumlara göre "Güveniyorum" diyenlerin oranları şöyle:
Medya: Yüzde 24
Muhalefet: Yüzde 31
Yargı: Yüzde 36
Belediyeler: Yüzde 38
TBMM: Yüzde 41
Üniversiteler: Yüzde 49
Emniyet: Yüzde 69
Kurum Güven Oranı (%) TSK: Yüzde 73
PROF. DR. TAMER BOLAT: GÜVEN HİYERARŞİSİNİ GÜVENLİK BEKLENTİSİ BELİRLİYOR
Sonuçları değerlendiren GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat, vatandaşın devleti hala "güçlü bir referans" olarak gördüğünü belirtti.
Bolat, "Siyasal karar ve hak dağıtımı alanlarında güven düşük ve kutuplaşmış durumda. Bu tablo sadece bir algı değil; ekonomi, adalet ve şeffaflık başlıklarının kesiştiği bir yönetim kalitesi göstergesidir" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN "EN ÖNEMLİ SORUNU" YİNE EKONOMİ
Araştırmada katılımcılara Türkiye’nin en can yakıcı sorunu da soruldu.
Çıkan sonuçlar, ekonomik kaygıların diğer tüm başlıkları domine ettiğini gösterdi
Ekonomi, işsizlik ve enflasyon: %50,33
Hukuk ve adalet sistemi: %18,26
Ahlaki yozlaşma: %8,92
Güvenlik sorunları: %2,97
Anket sonuçlarına göre, toplumun yarısından fazlası geçim sıkıntısını bir numaralı sorun olarak görürken, adalet sistemi ve yargı bağımsızlığı ikinci sırada yer alan kronikleşmiş sorun olarak kayıtlara geçti.
