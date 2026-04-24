Bilim ve Teknolojiye yatırım ve destek sunması için kurulan TÜBİTAK, "Papaz eriğini imam eriğine çevirme" projesinin ardından yağmur duasını araştırma projesine 3 milyon lira destek sunmasıyla tepkilerin odağı oldu.
Bilimin ağzı açık kaldı: TÜBİTAK'tan yağmur duası araştırmasına 3 milyon lira destek
Akademik araştırmalara destek sunan TÜBİTAK, "Yağmur duası" temalı araştırmaya 3 milyon lira destek sundu. Proje çevre sorunlarına manevi çözümler arayacak.
TÜBİTAK "YAĞMUR DUASI" ARAŞTIRMASINA 3 MİLYON VERDİ
Bursa Uludağ Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi bünyesinde hazırlanan ve Doç. Dr. Öznur Özdemir'in yürütücülüğünü üstlendiği "İslam Tarihinde Katılımlı Dua Örneği Olarak Yağmur Dualarının Eko-Teolojik Analizi (VII.-XI. yy)" başlıklı çalışma, TÜBİTAK’tan 3 milyon liralık destek aldı.
Uluslararası bir nitelik taşıyan bu araştırma, 7. ve 11. yüzyıllar arasındaki erken ve klasik İslam dönemlerini kapsıyor. Proje ekibi, toplumsal bir ritüel olan yağmur dualarının (istiska) insan, doğa ve yaratıcı arasındaki ilişkiyi nasıl şekillendirdiğini ve bu ritüellerin ekolojik krizlere karşı nasıl bir dini duruş sergilediğini analiz edecek.
Çalışma, İslami düşüncedeki çevre bilincini tarihsel veriler ışığında günümüze taşımayı amaçlıyor.
TÜBİTAK DESTEĞİ NEDİR?
TÜBİTAK'ın bu projeye sağladığı 3 milyon liralık kaynak, "2515 - COST Aksiyon Üyeleri Ar-Ge Destek Programı" kapsamında verildi. Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (COST) bünyesindeki uluslararası tematik ağlarda görev yapan Türk araştırmacıları desteklemeyi amaçlayan bu programda, proje başına üst limit 3 milyon TL, süre sınırı ise 36 ay olarak uygulanıyor.
Kuruluş amacı Ar-Ge faaliyetlerini özendirmek, pozitif bilimler alanında uygulamalı araştırmaları koordine etmek ve Türkiye'nin bilim politikalarına rehberlik etmek olan TÜBİTAK; üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliğini artırmayı ve bilim kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.