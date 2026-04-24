Yeniçağ Gazetesi
24 Nisan 2026 Cuma
İstanbul 18°
Anasayfa Spor Cumhurbaşkanı'na seslenen futbolcuya ceza verildi: Resmen açıklandı

Cumhurbaşkanı’na seslenen futbolcuya ceza verildi: Resmen açıklandı

Keçiörengücü kaptanı İbrahim Akdağ, Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Tecrübeli futbolcuya, futbolun itibarını zedeleyici ifadeleri gerekçesiyle 100 bin TL para cezası verildi.

Trendyol 1. Lig’in 36. hafta karşılaşmasında pazar günü Esenler Erokspor, sahasında Keçiörengücü’nü ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı.

PFDK'YA SEVİK EDİLMİŞTİ

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Keçiörengücü kaptanı İbrahim Akdağ, Esenler Erokspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle TFF, “sportmenliğe aykırı hareket” olan 36. madde ve “futbolun itibarını zedelemeye yönelik hareket” olan 38. madde uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk etmişti.

CEZASI AÇIKLANDI

18-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü sporcusu İBRAHİM AKDAĞ’ın, 19.04.2026 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-d maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verildi.

NE DEMİŞTİ?

Hakem Tepkisi ve Açıklama

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan İbrahim Akdağ, hakem kararlarını sert şekilde eleştirdi ve Esenler Erokspor’un kayrıldığını öne sürdü.

“KAZANMAYA YAKIN TARAFTIK”

Akdağ, “Maçın başından sonuna kadar kazanmaya yakın olan bizdik. Futbolu konuşmak istemiyorum” diyerek sözlerine başladı.

CUMHURBAŞKANI’NA MESAJ

“Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı, onu seviyoruz. Erokspor’dakiler de onun evladı, biz de onun evladıyız” diyen tecrübeli oyuncu, buna rağmen sahada kayırma olduğunu düşündüklerini ifade etti.

PENALTI İTİRAZI

Verilmeyen bir penaltıya dikkat çeken Akdağ, “İlk maçta neler olduğunu herkes gördü. Bugün de yüzde 100 penaltımız verilmedi. İki kritik maçımız var, ceza almak istemiyorum” dedi.

“SUSMAYACAĞIM

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” sözünü hatırlatan Akdağ, “Bu yüzden konuşuyorum. Kimseden korkmuyorum, sadece Allah’tan korkarım” ifadelerini kullandı.

“LİG GERÇEKÇİ DEĞİL”

Açıklamasının sonunda ligde adalet olmadığını savunan Akdağ, “Lig gerçekçi değil. Maçlar nasıl istenirse o şekilde bitiriliyor” diyerek sözlerini tamamladı.

