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Çatalca Belediyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle bu yıl ilk kez düzenlenecek Çatalca Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Kısa Film Yarışması’nda finale kalan yapımlar açıklandı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden genç sinemacıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, toplam 224 kısa film arasından seçilen 10 eser Altın Erguvan Ödülleri için yarışacak.

27-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, kısa film gösterimleri, yönetmen buluşmaları, söyleşiler, atölyeler ve çeşitli sinema etkinlikleriyle sinemaseverleri bir araya getirecek.

224 KISA FİLM ARASINDAN 10 YAPIM FİNALE KALDI

Çatalca Film Festivali Kısa Film Yarışması’na bu yıl Türkiye’nin birçok kentinden başvurular yapıldı. Genç yönetmenlerin ve bağımsız sinemacıların eserleri arasından yapılan değerlendirme sonucunda 10 film finale kalmaya hak kazandı.

Ön jüri değerlendirmesinde yönetmen Kerem Yükseloğlu, yapımcı Gamze Topuz ve kurgucu İsmet Araç yer aldı. Jüri üyeleri, yarışmaya katılan filmleri özgünlük, anlatım dili, sinematografi ve teknik özellikleri açısından değerlendirdi.

Finale kalan filmler ise şöyle:

Beril Tan’ın Alis

Fatih Diren’in Baletler Köyü

Utku Ali Güler’in Feridun

Semih Ellialtı’nın Galaksinin Tezenesi

Doğa Kılcıoğlu Esen’in Kirpik

Mehmet Oğuz Yıldırım’ın Kudret

Turgut Kanal’ın Mümeyyiz

Rabia Özmen’in Prosedür

Ozan Takış’ın Salman Gitmek İstiyor

Dalya Keleş’in Yerçekimi

Ödüller için büyük heyecan yaşanacak

Festival kapsamında oluşturulan ana jüri, finale kalan filmleri farklı kategorilerde değerlendirecek. Yarışmada En İyi Kısa Film, Büyük Jüri Özel Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve Mansiyon kategorilerinde ödüller verilecek.

Kazanan yapımların açıklanacağı Altın Erguvan Ödül Töreni, 29 Ağustos tarihinde düzenlenecek. Yarışmada dereceye giren filmlere toplam 250 bin lira değerinde para ödülü dağıtılacak.

En İyi Kısa Film ödülünün 100 bin lira, Büyük Jüri Özel Ödülü’nün 75 bin lira, Jüri Özel Ödülü’nün 50 bin lira ve Mansiyon ödülünün 25 bin lira olduğu yarışma, genç sinemacıların desteklenmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Çatalca sinema tarihindeki yerini güçlendiriyor

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Çatalca, geçmişten bugüne birçok sinema yapımına ev sahipliği yaptı. İlçe, farklı dönemlerde Türk sinemasının önemli filmlerinin çekildiği doğal bir plato olarak kullanıldı.

Atıf Yılmaz’ın Dağları Bekleyen Kız, Lütfi Ö. Akad’ın Ana, Kemal Sunal’ın rol aldığı Salako, Erkek Güzeli Sefil Bilo ve Davaro gibi yapımların yanı sıra Av Mevsimi ve Kumun Tadı gibi filmler de Çatalca’da çekildi.

Festival ile birlikte ilçenin sinema alanındaki bu geçmişinin daha görünür hale getirilmesi ve yeni nesil sinemacıların desteklenmesi hedefleniyor.

Festivalde sinema dolu günler yaşanacak

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festivalin direktörlüğünü yönetmen Cengiz Özkarabekir üstleniyor. Festivalin genel koordinatörlüğünü yönetmen Onur Güler, program, etkinlikler ve iletişim koordinatörlüğünü ise Serdar Çamkır yürütüyor.

Festival süresince kısa film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen söyleşileri, sinema atölyeleri ve özel etkinlikler düzenlenecek. Sinema sektörünün farklı alanlarından isimlerin katılım sağlayacağı organizasyon, hem profesyonel sinemacılar hem de sinemaya ilgi duyan vatandaşlar için buluşma noktası olacak.

Çatalca Film Festivali, 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.