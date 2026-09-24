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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında Ordu'dan yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. Bakanlıkça uygun bulunan 230 başvurudan 223'ü hibe desteği almaya hak kazandı.

ORDU'YA 291,9 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Hibe desteğine hak kazanan 223 projenin hayata geçirilmesiyle Ordu'ya toplam 291,9 milyon TL tutarında yatırım kazandırılması ve yatırımcılara 176,7 milyon TL hibe desteği sağlanması öngörülüyor.

Programla mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması ile veri temelli üretim ve akıllı tarım uygulamalarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Program kapsamında aile işletmeleri ile kadın ve gençlerin özellikle desteklenmesine öncelik veriliyor.

162 ÜRETİCİ FINDIK FİLESİ DESTEĞİNDEN FAYDALANACAK

File sisteminin yaygınlaştırılmasıyla fındıkta hasat maliyetlerinin azaltılması, aflatoksin riskinin düşürülmesi ve ürün randımanının artırılması hedefleniyor. Dalında olgunlaşan fındığın silkeleme yöntemiyle toplanmasına imkân veren sistemin, hasadı kolaylaştırması ve yeni sürgünlerde oluşabilecek zararın azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Bu kapsamda 162 üretici fındık hasat filesi desteğinden yararlanacak.

ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE DİĞER TARIMSAL YATIRIMLAR

Program kapsamında ayrıca; 42 üretici arı yetiştiriciliği, 10 üretici büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, 5 üretici fındık işleme ve paketleme, aile işletmesi faaliyetleri kapsamında 2 üretici kivi bahçelerine kordon telli terbiye sistemli/askı destek sistemi, 1 üretici kültür mantarı yetiştiririciliği ve 1 üretici kırmızı ve kanatlı eti parçalama ve paketleme konularında desteklenecek. Bu yatırımlarla kırsal alanda üretim çeşitliliğinin artırılması, tarımsal ürünlerin katma değerli hâle getirilmesi ve işletmelerin üretim kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

SÖZLEŞME İŞLEMLERİ SÜRESİ İÇİNDE TAMAMLANACAK

Hibe desteğine hak kazanan gerçek ve tüzel kişilerin Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçerek istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeleri ve hibe sözleşmelerini imzalamaları gerekiyor. Yatırımcıların, sözleşmede belirtilen sürelere ve uygulama esaslarına uygun olarak yatırımlarını tamamlamaları önem taşıyor.

Hibe desteği almaya hak kazananlara ait liste https://ordu.tarimorman.gov.tr/ adresinde yer almaktadır.

Üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun.