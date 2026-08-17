Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yükseköğretim kurumlarının spor programlarına öğrenci seçmek amacıyla düzenlenen 2026-YKS Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) oturumları bugün sona eriyor. 15 Ağustos’ta başlayan maratonda 24 binin üzerinde aday ter dökerken, gözler ÖSYM tarafından ilan edilen sonuç açıklama tarihine çevrildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için yürütülen 2026-ÖZYES maratonunda son oturumlar yapılıyor. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO) ile Spor Bilimleri Fakültelerine yerleşmek isteyen binlerce adayın katıldığı fiziki yeterlilik sınavları bugün (17 Ağustos) saat 18.00 itibarıyla tamamlanacak.

ÖZYES OTURUM SAATLERİ VE KATILIM İSTATİSTİKLERİ

İlk kez 2024 yılında merkezi sistemle uygulanmaya başlanan ÖZYES'e bu yıl toplam 24 bin 381 aday başvuru yaptı.



Aday profilinin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Erkek Aday Sayısı: 16 bin 202

Kadın Aday Sayısı: 8 bin 179

Milli Sporcu: 1.063

Engelli Aday: 148

Şehit/Gazi Yakını ve Gazi Aday: 83 (Sınav ücretinden muaf tutuldu)

36 ilde 44 sınav merkezinde, 48 bina ve salonda gerçekleştirilen sınav için bu yıl Çanakkale, Çorum, Kastamonu, Muş, Sivas ve Tekirdağ da yeni sınav merkezleri arasına eklendi. Sınav maratonunda 37 üniversiteden 76 cihaz görevlisinin de aralarında bulunduğu toplam 7 bin 370 personel görev aldı.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVINDA 2 HAK TANINDI

Her bir oturumu 210 dakika süren ÖZYES'te adaylar fiziki yeterlilik parkurunda performans sergiledi. Uygulamalı parkur sınavlarında tüm adaylara ve engelli katılımcılara 2 hak tanındı. Değerlendirme aşamasında adayların elde ettiği en iyi derece işleme alınarak puanlama yapılacak.

2026-ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların büyük bir merakla beklediği değerlendirme süreci sınavın tamamlanmasıyla birlikte başlayacak. ÖSYM takvimine göre 2026-ÖZYES sonuçları 9 Eylül 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

ÖZYES sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilme hakkı kazanan adayların kayıt hakları yalnızca 2026-2027 öğretim yılı için geçerli olacak.