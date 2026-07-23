Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuruya göre, özel yetenek sınavı kapsamında gerçekleştirilecek 2026-ÖZYES için başvuru süreci resmen başladı.

2026-ÖZYES başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak? Adaylar nereden başvuracak? - Resim : 1

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Adaylar başvurularını, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak gerçekleştirebilecek.

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Yetkililer, başvuru süresinin 28 Temmuz saat 23.59’da sona ereceğini hatırlatarak, adayların işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.