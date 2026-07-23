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Kaynak: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuruya göre, özel yetenek sınavı kapsamında gerçekleştirilecek 2026-ÖZYES için başvuru süreci resmen başladı.

Adaylar başvurularını, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak gerçekleştirebilecek.

Yetkililer, başvuru süresinin 28 Temmuz saat 23.59’da sona ereceğini hatırlatarak, adayların işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.