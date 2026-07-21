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Kaynak: DHA

ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını web sitesi üzerinden paylaştı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın yer aldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, X hesabı üzerinden sonuçlara dair detaylı bilgileri paylaştı.

BİRİNCİLER BELLİ OLDU

2026 YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) birinciliğini İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar birlikte paylaştı.

Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sayısalda Şerif Efe Dartar, sözelde Enes Salahaddin Coşkun, eşit ağırlıkta ise Tuğsem Bahar birincilik arasında yer aldı.

Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında farklı adaylar birinci oldu.

KADIN ADAYLARIN KATILIM ORANI ERKEKLERE GÖRE YÜKSEK OLDU

Sınava başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 2 milyon 255 bin 76'sı TYT'ye katılırken, AYT'ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adayın 1 milyon 473 bin 113'ü sınava giriş sağladı.

YDT'ye başvuran 203 bin 640 adaydan ise 143 bin 270'i sınava girdi. Tüm oturumlarda kadın adayların sınava katılım oranının erkek adaylardan daha yüksek olduğu ifade edildi.

ÖSYM verilerine göre, TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap ortalamaları Türkçede 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 olarak kaydetti.

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