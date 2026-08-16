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Yüz binlerce adayın üniversite hayallerini şekillendirecek olan DGS tercih süreci ve ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

DGS tercih süreci henüz resmi olarak başlamadı. ÖSYM tarafından tercih ekranı henüz adayların erişimine açılmamış olup, geçmiş yıllardaki takvimler göz önüne alındığında tercihlerin Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası itibarıyla başlaması öngörülüyor.

ÖSYM, 2026-DGS tercih tarihlerini ve resmi tercih kılavuzunu henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Üniversitelerin kontenjan dağılımları, taban ve tavan puanları ile lisans programlarına geçiş şartları kılavuzun erişime açılmasıyla netleşecek. Kılavuz ilan edildiğinde adaylar tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle gerçekleştirebilecek.