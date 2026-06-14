Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Türk futbolunun unutulan hikayelerinden biri olan Yimpaş Yozgatspor'dan geriye, kaderine terk edilmiş tesisler kaldı.

2000 yılında Yimpaş Holding tarafından Fakıbeyli bölgesinde yaptırılan ve iki ayrı çim sahadan oluşan antrenman kompleksi, kulübün kapanmasının ardından kullanılmaz hale geldi. Bir dönem profesyonel futbolcuların antrenman yaptığı sahalarda bugün inekler otluyor.

SÜPER LİG'E KADAR YÜKSELDİ

Uzun yıllar 2. ve 3. Lig'de mücadele eden Yozgatspor, 1998-99 sezonunda Yimpaş Holding bünyesine alınarak Yimpaş Yozgatspor adını aldı.

Yatırımların ardından yükselişe geçen kırmızı-siyahlılar, 2000-2002 yılları arasında Süper Lig'de mücadele etti. Ancak sonraki yıllarda düşüşe geçen kulüp, 2013-14 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi ve ardından faaliyetlerini sonlandırdı.

HOLLANDA'DAN ÇİM TOHUMU GETİRİLDİ

Kulübün altın döneminde Yozgat'ta önemli tesis yatırımları yapıldı.

Önce Çamlık bölgesinde bir antrenman sahası inşa edilirken, ardından Fakıbeyli yakınlarında satın alınan 100 dönümlük arazi üzerine iki nizami çim saha kuruldu. Tesislerde kullanılan çim tohumlarının özel olarak Hollanda'dan getirildiği belirtildi.

SAHALAR OTLAĞA DÖNÜŞTÜ

Kulübün kapanmasının ardından tesisler de sahipsiz kaldı.

Bakım yapılmayan ve uzun süredir kullanılmayan sahalarda çıkan otlar, bölgedeki köylülerin hayvanlarını otlattığı alanlara dönüştü. Tesislerde bulunan soyunma odaları ve diğer yapılar da zamanla tahrip oldu.

YENİDEN FUTBOLA KAZANDIRMA GİRİŞİMLER YASAL ENGELLERE TAKILDI

Yozgat yerel amatör liginde mücadele eden Yozgatspor 1959 FK, 2023 yılında tesisleri yeniden kullanıma açmak için çalışma başlattı.

Amaç, bir zamanlar Süper Lig ekiplerinin hazırlık yaptığı sahaları yeniden futbolun hizmetine sunmaktı. Ancak başlatılan çalışmalar beklenen sonucu vermedi.

Yimpaş Holding'den kaynaklanan yasal sorunlar nedeniyle tesislerin yeniden faaliyete geçirilmesi için yürütülen proje yarıda kaldı. Böylece yıllardır atıl durumda bulunan tesisler kaderine terk edilmeye devam etti.