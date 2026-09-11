Otomobil fiyatlarındaki değişim, sıfır araç almak isteyenlerin bütçe arayışını da etkiliyor. Özellikle SUV ve crossover modellerine yönelen tüketiciler için 2 milyon TL sınırının altında kalan seçenekler öne çıkıyor.
Paylaşılan güncel fiyatlara göre bu bütçe aralığında 15 farklı model bulunuyor. Listenin en uygun fiyatlı seçeneği 1 milyon 490 bin TL'den başlarken, 2 milyon TL sınırına yaklaştıkça seçenek sayısı artıyor.
Eylül 2026 tarihli resmi fiyat listelerinde de Hyundai Bayon ve INSTER'ın 2 milyon TL bandının altında seçenekler sunduğu, Kia EV2'nin Cool versiyonunun kampanyalı fiyatının ise 1 milyon 649 bin TL olduğu görülüyor. Togg T10X V1 RWD Standart Menzil'in Eylül fiyatı da 1 milyon 909 bin 48 TL seviyesinde.
2 MİLYON TL'NİN ALTINDA ALINABİLECEK SUV MODELLERİ
Paylaşılan listeye göre fiyatı 2 milyon TL'nin altında kalan modeller ve başlangıç fiyatları şöyle:
Hyundai INSTER – 1.490.000 TL
Hyundai Bayon – 1.625.000 TL
Kia EV2 – 1.649.000 TL
Dacia Jogger – 1.730.000 TL
Dacia Sandero Stepway – 1.786.000 TL
Opel Mokka – 1.800.000 TL
Kia Stonic – 1.830.000 TL
Citroen e-C3 Aircross – 1.855.000 TL
Renault Duster – 1.865.000 TL
Fiat Egea Cross – 1.890.900 TL
Kia XCeed – 1.895.000 TL
Opel Frontera Elektrik – 1.895.000 TL
Nissan Juke – 1.899.000 TL
Togg T10X – 1.909.048 TL
Skoda Kamiq – 1.962.700 TL
LİSTENİN EN UYGUN FİYATLI MODELİ HYUNDAİ INSTER
Listenin ilk sırasında 1 milyon 490 bin TL'lik fiyatıyla Hyundai INSTER bulunuyor. Onu 1 milyon 625 bin TL ile Hyundai Bayon ve 1 milyon 649 bin TL ile elektrikli Kia EV2 takip ediyor.
2 milyon TL sınırına en fazla yaklaşan model ise 1 milyon 962 bin 700 TL ile Skoda Kamiq oldu.
Fiyatların kampanya, donanım, model yılı ve opsiyonlara bağlı olarak değişebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Nitekim markaların resmi listelerinde kampanyaların belirli tarihler arasında ve stoklarla sınırlı olabileceği belirtiliyor.