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Kaynak: AA

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık bir gemi enkazı bulundu. BBC'nin haberine göre, balıkçılardan gelen ihbarın ardından İtalyan polisinin uzman dalgıçları bölgede keşif çalışması başlattı.

46 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Dalgıçlar, yaklaşık 46 metre derinlikte Roma döneminden kaldığı düşünülen gemi enkazına ulaştı. Yaklaşık 21 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki geminin içinde, gıda taşımacılığında kullanılan yüzlerce amforanın büyük ölçüde korunmuş olduğu tespit edildi.

2 BİN YILDAN DAHA ESKİ

İtalya Kültür Bakanlığı, yapılan ilk incelemelere göre enkazın milattan önce 2. veya 1. yüzyıla ait olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı.

"SON YILLARIN EN ÖNEMLİ KEŞİFLERİNDEN BİRİ"

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ise keşfi "son yılların en önemli su altı arkeolojik keşiflerinden biri" olarak nitelendirdi. Araştırmaların devam ettiği ve enkazın Roma dönemindeki deniz ticaretine ışık tutmasının beklendiği belirtildi.