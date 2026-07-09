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Kaynak: İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2007 yılında çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğe ilişkin davada tutuklu sanık Emine N.Ö., Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Faili meçhul olarak kalan olay, yıllar sonra yürütülen çalışmalar kapsamında çözüldü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde elde edilen parmak izi ve DNA delilleri doğrultusunda bebeğin annesinin Emine N.Ö. olduğu belirlendi. Kasım 2025'te gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TANIKLAR OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Duruşmada dinlenen polis memuru S.K., olay yerine ulaştıklarında havluya sarılı, kadın külotlu çorabıyla bağlanmış bir bebekle karşılaştıklarını belirterek, ilk izlenimlerinin "birinin bebeği öldürüp bıraktığı" yönünde olduğunu söyledi.

Bebeği bulan tanık F.D. ise hurdalıkta karton kutu ve kağıt poşet içinde, battaniyeye sarılı halde gördüğü bebeğin ayağını fark edince korkarak polise haber verdiklerini anlattı.

"EMİNE ÇOCUKLARA HASSASİYETİ OLAN BİRİDİR"

Sanığın komşusu ve yakın arkadaşı da tanık olarak dinlendi. Tanık, Emine N.Ö.'nün babasının ölümünün ardından psikolojik sorunlar yaşadığını, uzun süre ilaç kullandığını belirterek, "Emine doğaya, insanlara, yaşlılara ve çocuklara hassasiyeti olan biridir" ifadelerini kullandı.

Kayyım avukatı ise otopsi raporuna göre bebeğin sağ doğduğunu ve göbek kordonunun boynuna üç kez dolanmış olduğunun tespit edildiğini belirterek bunun tıbben çok düşük bir ihtimal olduğunu ifade etti.

SANIK AĞLAYARAK "HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Tanık ifadelerinin ardından söz verilen Emine N.Ö., gözyaşları içinde "Hatırlamıyorum" demekle yetindi.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin olay tarihinde hamile olduğunun farkında olmadığını, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle olayı hatırlayamadığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, bebeğin ölü mü yoksa sağ mı doğduğuna ilişkin adli tıp değerlendirmesinin beklenmesine karar verirken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.