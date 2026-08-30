Kayseri İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 22 gün hapis cezası bulunan A.P., Kocasinan ilçesinde yakalandı. Firari hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
19 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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Kayseri’de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 22 gün hapis cezası bulunan A.P., jandarma tarafından yakalandı.
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