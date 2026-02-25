Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde oturan Münevver Koyuncu (60), 1 Ekim 2025 günü saat 21.00 sıralarında emniyete giderek kızı Ebru Koyuncu’nun 2009 yılı Aralık ayında evden ayrıldığını ve bir daha kendisine ulaşamadığını söyledi. Yapılan araştırmalarda 17 yaşındaki Ebru Koyuncu’nun eski eniştesi Ufuk Köse ile yaklaşık 3 yıl süren bir ilişki yaşadığı, bu ilişkiden hamile kaldığı ve hamileliğin ortaya çıkmasının ardından ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

ABLASI VE ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA

Cinayet ihtimalini değerlendiren ekipler tanık beyanları sonucunda Ebru Koyuncu’nun ablası F.K., eski eniştesi Ufuk Köse ile üvey kardeşleri M.K. ve A.K. tarafından öldürülmüş olabileceğine yönelik şüpheyi değerlendirdi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla; Kars’ın Kağızman ilçesinde bulunan F.K., İzmir’de bulunan Ufuk Köse ve M.K. ile Manisa’da bulunan A.K. gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Sorguda eski enişte Ufuk Köse, Ebru Koyuncu’yu öldürdüğünü itiraf etti. Ufuk Köse’nin yer göstermesi üzerine bir bahçede gömülü 2009 yılından bu yana kayıp olan Ebru Koyuncu’ya ait olduğu düşünülen kemik ve kafatası parçası bulundu. Şüpheliler F.K., Ufuk Köse, M.K. ve A.K.’nin gözaltındaki işlemleri devam ediyor.