Korkunç olay 20 Mart’ta Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda yaşandı. Bulvarda gezen 4 kardeşin önünü kesen Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y. (17) iddiaya göre sigara istedi. Kardeşlerin sigara vermemesi üzerine şüpheliler kardeşlere bıçakla saldırdı.

Yaralanan Erdoğan Ertaş, Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) ihbarla olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Bıçaklanan 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş hastanede hayatını kaybetti. Yaralı 2 kardeş ise hastaneye kaldırıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 5 şüpheli çocuğu gözaltına aldı. Çocuklar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLEME YOLDA

Öte yandan yeni yasama döneminde Meclis'in gündeminde çocuklara ilişkin düzenlemeler var. 24 Aralık'ta kabul edilen 11. yargı paketiyle 18 yaşından küçük çocukları suça karıştıran organize suç örgütlerine yönelik cezalar artırıldı. Çocukların suça sürüklenmesinde çetelerin sosyal medyayı araç olarak kullandığı da belirlendi.

Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenleme hazırlanacak. Mevcut durumda kasten adam öldürme suçunu canavarca hisle işleyen ya da alt ve üst soyu, anne-babayı öldüren 15-18 yaş arasındaki çocuklara 24 yıl hapis cezası veriliyor. Düzenlemeyle; alt ve üst soya yönelik ya da canavarca hisle kasten adam öldürme suçunu işleyen çocuklara yönelik cezanın artırılması gündemde. Mayıs ayında düzenlemenin Meclis'e sunulması bekleniyor.