Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan M.Ş.Y. (18) ile E.Ü. (17), Kazımiye Mahallesi Ali Paşa Caddesi’nde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında E.Ü., M.Ş.Y.'ye tokat atmaya başladı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK BIÇAKLANDI!

Bu sırada üzerindeki bıçağı çıkaran M.Ş.Y., E.Ü.'yü karnından bıçaklayarak yaraladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.Ü., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri, kavgaya karışan M.Ş.Y. ile A.E.Ç.'yi gözaltına aldı.

MAHKEMECE TUTUKLANDILAR!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş.Y. ile A.E.Ç., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kavga anları, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.