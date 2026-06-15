Kaynak: Haber Merkezi

Tayland'dan Londra'ya İstanbul Havalimanı aktarmalı uçakla gitmek için yola çıkan iki İngiliz yolcu valizlerinde 19 kilo 260 gram uyuşturucu ile yakalandı.

Değeri 17 milyon liraya çıkan uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

VALİZDEN 19 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKMIŞTI

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianameye göre, 21 yaşındaki Holl Ann Cooper ile aynı yaştaki sevgilisi Taylor Astle Johnson, 26 Nisan tarihinde Bangkok'tan aktarmalı uçakla Londra'ya giderken İstanbul Havalimanı'nda narkotik köpekleri 24 kg altında olan valize tepki gösterdi.

ikilinin Londra uçağına bindiği tespit edilirken, uçağa giden ekipler, iki yolcuyu valizleriyle beraber uçaktan indirdi.

Gümrüğe götürülen İngiliz çiftin valizleri detaylıca arandı. Holl Ann Cooper'in çantalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, erkek arkadaşı Taylor Astle Johnson'un valizinde 17 siyah poşet içerisinde toplam 19 kilo 260 gram ağırlığında esrar maddesi yakalandı. Bir gün gözaltında kalan İngiliz çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN AZ 10 YIL TALEP EDİLDİ

Savcı, iddianamede “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere cezalandırılmalarını istedi.

'AYLIK GELİRİM 3 BİN 500 POUND'

Geçtiğimiz hafta Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cooper ve Johnson, tercüman ve avukatlarıyla beraber katılım gösterdi.

Gerçekleştirilen kimlik tespitinde Holl Ann Cooper, lisans mezunu olduğunu, yaşlı bakım işi yaptığını, aylık gelirinin 3 bin 500 pound olduğunu ve sabıkasının bulunmadığını aktardı.

Taylor Astle Johnson ise lise mezunu olduğunu, işsiz olduğunu ve aylık gelirinin bulunmadığını belirterek sabıkasının da olmadığını belirtti.

'TATİLE GİTTİK SANIYORDUM'

Holl Ann Cooper, diğer sanığın erkek arkadaşı olduğunu söyleyerek, “Kendisi ile daha öncesinde farklı yurt dışı seyahatlerimiz oldu. Bu olaydan önce bana Tayland'a tatil için gideceğini söyledi ve benim de gelmek isteyip istemediğimi sordu. Ben, iş durumum müsait olduğundan dolayı kabul ettim. Ayrıca kendi biletimi kendi kartımla aldım.

Kendime ait düzenli bir işim var, böyle bir şeyi yapmamı gerektirecek herhangi bir durumum yok. Maddi olarak iyi durumdayım. Beraber Tayland'a gittik, burada denize girdik. Taylor bana birinin onu Tayland'a gitmeye zorladığını söylemedi. Ben sadece tatile gittiğimizi sanıyordum. Tayland'da gezdik, dolaştık.

Sonrasında geri dönerken Türkiye'ye geldiğimizde yakalandık. Türkiye'den Tayland dönüşü transit geçecektik. Bavulun içerisinde ne olduğundan haberim yoktu” ifadelerini kullandı.

'BORCA KARŞILIK YAPTIM, KIZ ARKADAŞIM BİLMİYORDU'

Taylor Astle Johnson ise İngiltere’de trafik kazası geçirdiğini söyleyerek, “Kaza yaptığım şahıs, bilgilerimi almıştı. Aradan 1 hafta geçtikten sonra beni ve ailemi arayarak tehdit etmeye başladı. Benden 3 bin pound para talep etti, ben paramın olmadığını söyledim. O zaman bana Tayland'a gitmemi söyledi ve orada bulunan eşyayı alıp İngiltere'ye getirmemi istedi. Getireceğim eşyanın özel tasarımlı çanta olduğunu söyledi, dolayısıyla uyuşturucu madde olduğunu bilmiyordum.

Sonrasında kız arkadaşımı aradım, kendisine Tayland'a tatile gideceğimi söyleyip bana eşlik edip edemeyeceğini sordum. O da kabul etti, herkes kendi biletini kendisi aldı. Holly'nin olaydan hiçbir haberi yoktu. Tayland'a gittiğimizde beni İngiltere'den Tayland'a gönderen şahıs gece beni aradı. Holly bu sırada uyuyordu.

Resepsiyonda çantanın hazır olduğunu ve gidip almam gerektiğini söyledi. Çantayı aldım, çanta kilitliydi. Benim diğer çantamın da rengi siyahtı. Ardından o çanta ile birlikte İngiltere'ye geri dönmek üzere Türkiye'ye geldim. Benim çantanın içerisindeki maddeden Türkiye'ye geldiğim sırada haberim oldu” şeklinde konuştu.

'ÖZÜR DİLERİM, UYUŞTURUCU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Duruşma savcısı, iddianame doğrultusunda verdiği mütalaasında iki sanığın da “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Son sözü sorulan Holl Ann Cooper, “Taylor'ın yaptığı eyleme dahil olmadım, kendim sigara bile kullanmıyorum” dedi. Taylor Astle Johnson ise, “Özür diliyorum, çantada uyuşturucu olduğunu bilsem böyle bir şey yapmazdım” ifadelerini kullandı.

'HABERDAR OLDUĞUNU GÖSTERMEZ'

Holl Ann Cooper’ın avukatı Bilgehan Berk ise müvekkilinin valizinde hiçbir suç unsuru ele geçmediğini söyleyerek, “Yalnızca diğer sanık Taylor’la beraber seyahat etmiş olması, diğer şahsın valizinde bulunan yasa dışı maddeden haberdar olduğunu göstermez. Müvekkil çok gençtir ve bu tarz bir suçu işleyecek bir gücü ya da hayat tecrübesi de mevcut değildir. İngiltere’de aylık 3 bin 500 pound maaşla hasta ve yaşlı bakım hizmetinde çalışmaktadır. Dolayısıyla ekonomik durumu yerindedir ve suç gelirine de ihtiyacı yoktur. Diğer şahıs da ısrarla Holly’nin bu valizdekilerden haberi olmadığını beyan etmiştir” diyerek şüpheden sanık yararlanır ilkesini de hatırlatıp tahliye talep etti.

KIZ ARKADAŞI TAHLİYE OLDU

Mahkeme, Holl Ann Cooper’ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali nedeniyle tahliyesine, Taylor Astle Johnson’ın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.