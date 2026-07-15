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Galatasaray, 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Alparslan Erdem'in getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2008 ile 2010 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen 37 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalandığı duyuruldu.

TEKNİK DİREKTÖR OLARAK GERİ DÖNDÜ

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlığa adım atan Alparslan Erdem, Fatih Karagümrük'te yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra aynı kulüpte teknik direktörlük görevini üstlendi.

Daha sonra Kuzey Makedonya ekiplerinden Shkupi ve son olarak Rabotnicki'yi çalıştıran genç teknik adam, yeni sezonda Galatasaray U19 Takımı'nın başında görev yapacak.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Almanya'da Werder Bremen altyapısında futbola başlayan Alparslan Erdem, Bremen II takımında gösterdiği performansın ardından 2008 yılında Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı ekipten sonra Gençlerbirliği, Bucaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fatih Karagümrük ve Başakşehir formalarını giyen Erdem, 2022 yılında Karagümrük'te futbolculuk kariyerini noktaladı.