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Kaynak: İHA

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalar neticesinde önemli bir firariyi daha adalete teslim etti.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen planlı takip ve operasyonlar kapsamında, uzun süredir aranan bir şahsın izine Hilvan ilçesinde ulaşıldı. Düzenlenen operasyonla, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında arama kararı olan D.A. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan D.A.'nın yapılan kimlik sorgulamasında ve adli kayıt incelemesinde, uyuşturucu ticareti suçundan dolayı hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan firari hükümlü D.A.'nın, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yasal işlemlerinin yürütülmesi amacıyla adli makamlara sevk edileceği bildirildi.