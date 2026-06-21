Kirada yaşamını sürdüren milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine taşındı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından sunulan yeni yasa teklifiyle, evi bulunmayan ve kirada oturan emeklilerin faizsiz finansman modelleriyle ev sahibi yapılması amaçlanıyor.
Emekliler için sıfır faizle ev alma rehberi: Uzman isim detayları anlattı… Kimler öncelikli?
Kirada yaşayan milyonlarca emekli için sıfır faizli TOKİ konut projesi teklifi meclise sunuldu. Kanun teklifine göre, evi olmayan kiracı emeklilere TOKİ projelerinde öncelik tanınacak ve ödemeler emekli maaşına göre faizsiz planlanacak. Düzenleme yasalaşırsa emekliler kira yükünden kurtulacak.Kaynak: Haber Merkezi
Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, konuyla ilgili detayları Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a aktardı.
MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’in TBMM'ye sunduğu kanun teklifi, Toplu Konut Kanunu’na “Emekli Konutları” başlıklı yeni bir madde eklenmesini öngörüyor. Hazırlanan teklif doğrultusunda; üzerine kayıtlı herhangi bir tapulu konutu bulunmayan ve hâlen kirada oturan emekli vatandaşlara, TOKİ sosyal konut projelerinde kesin öncelik hakkı tanınacak.
Projenin finansman ve ödeme detaylarına yönelik öne çıkan başlıklar şunlardır:
Sıfır Faiz Avantajı: Konut finansman programları tamamen faizsiz (sıfır faizli) ve uzun vadeli olacak.
Bütçeye Uygun Ödeme Planı: Taksit ödemeleri sabit olmayıp emekli vatandaşların aylık maaşlarına ve bütçelerine zarar vermeyecek şekilde, gelir durumlarına göre özel olarak yapılandırılacak.
Devlet Desteği: Projenin finansman ihtiyacı doğrudan devlet bütçesinden karşılanacak.
Söz konusu projede öncelik, barınma maliyetlerinin ve kira bedellerinin en yüksek olduğu bölgelere verilecek. Bu sayede yüksek kira artışları karşısında zorlanan emeklilerin hızlı bir şekilde rahatlatılması hedefleniyor.
TBMM komisyonlarında görüşülmeye başlanacak olan kanun teklifinin, buradaki süreçlerin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşarak yürürlüğe girmesi hâlinde, evi olmayan milyonlarca kiracı emekli için TOKİ projelerinde yeni bir dönem başlayacak.