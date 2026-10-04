Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Ankara'da karşılaştığı dul bir kadın olan diyaloğunu aktarıp iktidara sert sözlerle yüklendi.

“BANA NE YAPACAĞIMI SÖYLEYİN”

Özdağ, Ankara’da karşılaştığı ve 16 bin lira dul maaşıyla geçindiğini belirten bir kadının kendisine yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlattığını söyledi. Kadının aynı zamanda kanser hastası olduğunu aktaran Özdağ, “Bana ne yapacağımı söyleyin” dediğini ifade etti.

Özdağ, söz konusu kadının yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, “Benden önce bu kadına ne yapacağını söylemesi gerekenler; fon oynayıp, fon manipülasyonu yapıp bu ülkenin zenginliklerini çalanlardır” dedi.

“Biz garip gurebanın partisiyiz” diyenlere de seslenen Özdağ, “Hadi bu garip gurebaya söyleyin bakayım ne yapacak” ifadelerini kullandı.

"FABRİKALARIMIZ YURT DIŞINA KAÇIYOR"

Türkiye’den yurt dışına ciddi miktarda sermaye çıktığını savunan Özdağ, “On iki milyar dolar yurt dışında gayrimenkul satın almaya gitmiş arkadaşlar. On iki milyar dolar. Fabrikalarımız yurt dışına kaçıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin dış borçlanma maliyetlerine de değinen Özdağ, geçmişte dünyanın en yüksek faizle borçlanan ülkelerinden biri olunduğunu belirterek, fon piyasalarındaki manipülasyon iddialarının Türkiye’nin dış finansman maliyetlerini daha da artırabileceğini savundu.

Özdağ, “Bu açgözlü çetenin yapmış olduğu manipülasyonlardan dolayı Türkiye’nin dışarıdan borçlanmasının faizi daha da yükselecek” ifadelerini kullandı.