Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da denizde boğulmalara karşı önlem almak amacıyla kurulan Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), 15 Haziran’da açtığı sezonu 15 Eylül itibari ile kapattı.

27 plajda, 120 personel, 5 jet-ski, 7 zodyak bot ve 2 adet ATV ile Ordu sahillerinin güvenliğini sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), 15 Haziran’dan bu yana il genelinde 97 boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşa müdahale ederek yaşama tutunmasını sağladı. OSKEM, geride kalan 7 yılda ise 705 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Haftanın her günü 10.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veren OSKEM ekipleri, tüm plajlara yerleştirilen uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ve gözetleme kulelerinin yanı sıra sıkı eğitimlerden geçen alanında uzman cankurtaranlarla sorunsuz bir sezon geçirmek için çalıştı. Öte yandan denize girmenin tehlikeli olduğu alanlara QR kodlu yönlendirme tabelalar yerleştiren ekipler, vatandaşların güvenli plajlara yönlendirilmesini de sağladı.

OSKEM 3 AY BOYUNCA GÖREV BAŞINDAYDI

Ekipler, 3 ay boyunca Mavi bayraklı Cumhuriyet plajı, Akyazı 2 Halk plajı, Akyazı 1 Halk plajı, Kumbaşı 1 Halk Plajı, Kumbaşı 2 Halk Plajı, Kirazlimanı Halk Plajı, Bahçelievler Halk Plajı; Perşembe ilçesinde Efirli Engelsizler Plajı, Çaka Beyaz Kum Plajı, Aktaşlar Halk Plajı, Efirli Halk Plajı; Fatsa ilçesinde Dolunay Çamlık Halk Plajı, Demas Halk Plajı, Eskitavlaağızı Halk Plajı; Ünye ilçesinde Kırkevler Halk Plajı, Çınarsuyu Halk Plajı, Fevzi Çakmak Halk Plajı, Nuriye Mahallesi Halk Plajı, Eski Kızılcakese Halk Plajı, Batı Park Halk Plajı, Çamlık Çeşme Altı Halk Plajı; Gülyalı ilçesinde Tepealtı Halk Plajı, Mavi Dünya Mavi Bayraklı Halk Plajı, Mavi Bayraklı Küçükev Halk Plajı, 75.yıl Halk Plajı, Turnasuyu Kordon Halk Plajı, Marino Port Halk Plajında vatandaşların can güvenliğini sağladı.